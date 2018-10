Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El actor Chris Evans ha confirmado en su cuenta oficial de Twitter haber acabado el rodaje de Avengers 4. Esto, además de confirmar que las regrabaciones de la secuela de Infinity War tocan a su fin, es importante por los tintes de despedida del tuit publicado por el actor.

Evans, que se ha puesto en la piel del Capitán América durante los últimos ochos años, desde el inicio de su camino con Capitán América: El primer vengador (2011) hasta, evidentemente, la esperadísima Avengers 4, declara que ha sido un honor y afirma estar eternamente agradecido.

También te puede interesar: ¡Wow! Britney Spears sorprende con sus mejores pasos de salsa

“Oficialmente, he acabado Avengers 4. Ha sido, como poco, un día emotivo. Interpretar este papel a lo largo de los últimos ocho años ha sido un honor. A todos delante y detrás de la cámara y en la audiencia, ¡gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido”.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.