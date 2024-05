Chris Hemsworth recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Después de luchar en un mundo apocalíptico y pelear codo a codo con ‘Los Vengadores’, al fin develaron la estrella de Chris Hemsworth en el Paseo de la Fama de Hollywood este jueves.

La estrella australiana estuvo acompañada de su esposa, la actriz Elsa Pataky, sus hijos y también de amigos de la industria como Robert Downey Jr. y Anya Taylor-Joy.

Chris Hemsworth, Elsa Pataky and their children pose for photos by his newly unveiled star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/lcpsJh6eSs — Variety (@Variety) May 23, 2024

Chris Hemsworth and Anya Taylor-Joy pose for photos by his newly unveiled star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/wyonNvvKM1 pic.twitter.com/GSBa0Ta4ni — Variety (@Variety) May 23, 2024

Hemsworth reveló en una entrevista con Variety, que en 2019 había recibido su ‘estrella’, cuando el reparto de ‘Avengers: Endgame’ plasmó sus huellas en cemento en el icónico TCL Chinese Theater en Hollywood.

“¡Pensé que ese era el Paseo de la Fama! Entonces, cuando lo hicimos, pensé: 'Oh, genial, voy a conseguir una estrella'”, dijo Hemsworth. “Y alguien me dijo: 'No, esto no es eso'. Seguí adelante como si supiera completamente lo que estaba pasando. Fue un poco después y pensé: 'Entonces, ¿dónde está la estrella?'”.

Hemsworth creyó que había recibido su estrella junto al cast de ‘Avengers: Endgame’ en 2019. (Foto: AP)

Por fortuna, su verdadera estrella arribó cinco años después y qué mejor que a un día del estreno mundial de ‘Furiosa: de la saga Mad Max’, filme protagonizado por él y Anya Taylor-Joy, y dirigido por George Miller.

‘Los Vengadores’ describen qué es Chris Hemsworth para ellos

Durante la develación de tan importante reconocimiento, RDJ quien compartió pantalla grande con Hemsworth (Thor) en el Universo Cinematográfico de Marvel, aprovechó la ocasión para burlarse de su amigo con su característico humor.

Robert Downey Jr. dedicó un discurso gracioso y conmovedor en honor a su amigo y colega. (Foto: AP)

Downey Jr. comentó ante la prensa que solicitó a cada uno de los actores de Marvel (Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner y Chris Evans) que describieran a Hemsworth con tres palabras.

"¿Qué es Chris Hemsworth?" preguntó Downey. Renner: 'absurdamente, irritantemente asombroso’. Ruffalo: 'amigo del trabajo', haciendo referencia a una frase de ‘Thor: Ragnarok’. Scarlett: 'sensitiva protagonista femenina'. Chris Evans, alias ‘Capitán América': 'el segundo mejor Chris'. “Yo lo traeré al aquí y ahora: no hay nadie que lo merezca más. Él es 'el destinatario estrella de Hollywood'" , declaró Robert Downey Jr., aunque eso no fue lo único que dijo sobre su colega y amigo. "Más allá de la capa y el martillo hay un encanto australiano contagioso. Eres un ser humano extraordinario. Eres una leyenda. Describir a Chris es un poco intimidante. Es muy esquivo debido al bonito embalaje. Sin embargo, al examinar más a fondo, allá abajo, tiene un verdadero ingenio y profundidad de alma y ha sido un sincero placer conocerte. Nos mantienes a nosotros, la gente de Hollywood, alerta porque eres auténtico".

Robert Downey Jr. roasts Chris Hemsworth at the "Thor" star's Hollywood Walk of Fame ceremony, using phrases the "Avengers" cast sent to him. https://t.co/3ZuokJmAEN pic.twitter.com/uRspzvZa23 — Variety (@Variety) May 23, 2024

Con información de Variety