Christian Nodal se une a Andrea Bocelli para celebrar su 30 aniversario

El renombrado tenor italiano Andrea Bocelli está preparando una celebración monumental para conmemorar sus 30 años de carrera musical con un evento titulado "The Concert of a Lifetime". Este evento contará con la participación de más de 30 artistas destacados, entre ellos Plácido Domingo, Laura Pausini, Ed Sheeran, David Foster y Christian Nodal, quien hasta el momento es el único representante mexicano anunciado.

La fiesta se llevará a cabo durante tres días consecutivos: el 15, 17 y 19 de julio, en el majestuoso Teatro del Silenzio, ubicado en la pintoresca localidad de Lajatico, en la región de la Toscana, Italia.

A través de sus plataformas de redes sociales, Andrea Bocelli ha compartido emocionantes adelantos sobre los invitados confirmados para este evento sin precedentes, generando gran expectación entre sus seguidores y amantes de la música en todo el mundo.

Entre la lista que compartió el tenor también destacan los nombres de Tiziano Ferro, Sofia Vergara y Jon Batiste.

El artista italiano de 65 años, despegó su carrera profesional en 1992, aunque su primer material, II Mare Calmo della Será se publicó en 1994, mientras que Bocelli salió en 1995 y Romanza, álbum con el que consolidó su carrera, llegó al mercado en 1996 con éxitos como "Por ti Volaré" y "Vivo Por Ella".

