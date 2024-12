Christopher Nolan llevará ‘La Odisea’ a la pantalla grande en 2026

Christopher Nolan se prepara para adaptar a la gran pantalla una de las obras más emblemáticas de la literatura occidental: ‘La Odisea’ de Homero.

Universal Pictures ha confirmado que esta esperada película, con fecha de estreno prevista para el 17 de julio de 2026, será presentada utilizando la avanzada tecnología IMAX, prometiendo una experiencia visual única y envolvente.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.