Chumel y Natalia Téllez son criticados por comer en ¿el baño?

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Téllez es criticada en redes sociales, tras publicar una fotografía en la que se ve que toma sus alimentos en un lugar que los seguidores consideran como "muy sucio".

En su cuenta de Instagram, Natalia Téllez, quien se encuentra de viaje por Asia junto con Chumel Torres, publicó una fotografía comiendo en un establecimiento que en el suelo tenía algunos papeles, informó el portal Debate.

"Me queda claro...de acá soy", escribió la conductora de 'Hoy' resaltando que la comida de aquel continente le ha fascinado.

Según información en distintos portales de noticias, los internautas resaltaron que el lugar estaba sucio y le cuestionaron:

“¿Cómo es posible que comas en un lugar así? O sea, en el país de chinchesbravas sí comes en un puesto todo chicho y bien sucio, y aquí en México no comes en un puesto de tacos de Iztapalapa, ¡chale!".

Me queda claro...de acá soy! 🍜

“Parece que estás comiendo dentro de un baño al lado del excusado. No llevas presupuesto Chumel",

"¿Cómo puedes estar comiendo entre tanta basura y sucio. Tanta era tu hambre que se ve que donde haya comidas tú te acomodas", "¿Dónde estás? Se ve horrible...papeles tirados. ¿Cómo puedes comer en un lugar así?", le comentan.