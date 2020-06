Chumel Torres ofrece disculpas a Beatriz Gutiérrez por ofensa a su hijo

Ciudad de México.- Chumel Torres a través de Twitter ofreció una disculpa a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta", fue parte del mensaje del conductor de "El Pulso de la República".

Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito.



Pero mi mamá ya no está.

Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va:



Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto.