Chumel Torres le desea una pronta recuperación a AMLO por Covid-19

Ciudad de México. - El domingo se dio a conocer que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado positivo al Covid-19.

Al difundirse la información, distintas personalidades reaccionaron ante la noticia y le desearon una pronta recuperación al mandatario.

Uno de los primeros en contestar la publicación del político tabasqueño fue el presentador y comediante Chumel Torres, quien en un escueto y directo mensaje le deseó una mejora de su salud.

Así como Chumel, la actriz Claudia Lizaldi, quien ha manifestado su apoyo por el mandatario e incluso defendió la llamada "Rifa del avión Presidencial", también dedicó unas palabras:

A ellos se sumó también la soprano Regina Orozco, otra de las figuras que ha apoyado a AMLO y al movimiento de la 4T, quien aparte de desearle una rápida recuperación a López Obrador dijo de él que "siempre ha sido una persona muy fuerte".

El actor y conductor Héctor Suárez Gomís fue uno de los más críticos hacia el mandatario mexicano, pues recordó unas palabras que dijo en junio de 2020 y que han sido unas de las que más han cuestionado del Presidente.

"No mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho para que no dé coronavirus".

AMLO



El mejor presidente de la Historia de México, acaba contradecir al mejor epidemiólogo del mundo porque resulta que su fuerza no es moral; es de contagio. https://t.co/wuzvql46mx