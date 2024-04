Cillian Murphy galardonado como Mejor Actor por la Academia Irlandesa

En el punto álgido de la temporada de premiaciones, el talentoso Cillian Murphy alcanzó la cima al recibir el codiciado reconocimiento como Mejor Actor Principal en los Premios de la Academia de Cine y Televisión de Irlanda (IFTA).

Murphy fue honrado por su excepcional interpretación en la película "Oppenheimer", consolidando así su brillante trayectoria en la industria del cine. Con este galardón, el actor culmina una temporada llena de éxitos y reconocimientos, dejando una huella imborrable en la historia del cine irlandés.

"Estar en esta sala es tan especial: es estar en casa, con gente que amo y admiro, entre mis compañeros nominados y algunas de mis personas favoritas", dijo Murphy al aceptar el premio, que le entregó la actriz Lily Gladstone.

"Se siente maravilloso estar en casa con tantos amigos y colegas", agregó el histrión irlandés, entre los bastidores del Centro Real de Convenciones de Dublín.

Por su parte, Lily Gladstone describió los triunfos de Cillian como un "barrido limpio".

📹 Lily Gladstone interviewed on the IFTA Awards red carpet pic.twitter.com/R8dXrf0J4t — Lily Gladstone Updates (@LilyGUpdates) April 20, 2024

La estrella de Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon) viajó a Irlanda, puesto que fue nominada como Mejor Actriz Internacional, galardón que se llevó Emma Stone por Pobres Criaturas (Poor Things).

Entre los nominados y presentadores de la edición 21 de los Premios de la Academia de Irlanda se encontraban: Sharon Horgan, Neil Jordan, Jim Sheridan Eve Hewson, Kerry Condon, Pierce Brosnan y Alisha Weir, al igual que Kneecap, la banda de rap irlandesa cuya comedia biográfica fue uno de los títulos más comentados del festival Sundance.

Otro ganador de la noche fue Paul Mescal, que se llevó la categoría de Mejor Actor de Reparto por Todos Somos Extraños (All of Us Strangers), sin embargo no pudo acudir a la ceremonia.

Alison Oliver ganó el galardón como Mejor Actriz de Reparto por Saltburn.

La cinta That They May Face the Rising Sun de Pat Collins, la cual está basada en la novela del autor irlandés John McGahern, se llevó el premio a Mejor Película. Mientras que El Legado (Lies We Tell) arrasó con varios galardones, incluidos Director, Guion y Actriz Principal.

