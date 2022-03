Cinco capítulos donde “Los Simpson” incluyen a la tecnología

Los Simpson, la popular familia amarilla formada por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, es sin ninguna duda una de las series de animación con más seguidores, y más longevas de la historia de la televisión.

Debido al largo tiempo que ha estado en las pantallas de millones de hogares, esta serie nacida de la mente de Matt Groening, ha tenido prácticamente de todo, siendo lo más destacado por muchos usuarios la calidad y mensajes de las primeras temporadas, así como las supuestas predicciones de eventos que hemos visto en los últimos años.

Sin embargo, algo que no pudo dejar pasar la serie, fue la inclusión de la tecnología como reflejo de los tiempos actuales. Dicho lo anterior, la tecnología también ha sido protagonista de varios capítulos de Los Simpson.

Cinco capítulos de Los Simpson

La página web de Homero

En el episodio número 6 de la temporada 12, el cual, en Latinoamérica fue titulado como "La amenaza informática", Homero decide crear su propia página web que, como rasgo distintivo, está repleta de GIF animados y sonidos.

Dicha página causó revuelo en Springfield, ya que el portal servía de "sitio informativo", en donde se podía encontrar chismes y detalles íntimos de otros personajes de la serie, todo bajo el seudónimo de 'Mr. X'.

"Compumundohipermegared"

En el episodio "Das Bus" de la novena temporada, Homero decide crear su propia compañía de internet después de descubrir que su vecino Ned Flanders tiene su un negocio en la web.

Homero decide entrar entonces al mundo de la web ya que considera que todos estaban ganando dinero con Internet menos ellos y llama a su negocio CompuMundoHiperMegaRed (CompuGlobalHyperMegaNet en inglés).

Debido a que no está claro para qué sirve dicha compañía, el empresario millonario Bill Gates, cocreador de Microsoft, aparece en la casa de los Simpson para comprar la compañía de Homero, a lo que el accede.

Acto seguido, sus guardaespaldas comienzan a romper todo en la oficina que había creado Homero con la excusa de que él no se había vuelto millonario firmando cheques.

Homero 3D (Homero al Cubo)

La casita del horror VI (Treehouse of Horror VI), es un episodio de la séptima temporada estrenado originalmente el 29 de octubre de 1995 que consta de tres segmentos: "Attack of the 50-Foot Eyesores", "Nightmare on Evergreen Terrace" y "Homer³".

En este último, Patty y Selma están por visitar a Marge, por lo que Homero, con tal de evitar a sus cuñadas, busca un lugar donde esconderse y encuentra una biblioteca en la sala de estar, escondiéndose detrás de ella.

Una vez ahí, ve que la pared tiene una extraña radiación, que permitiría atravesarla. Al hacerlo, Homero pasa a un entorno en el que todo está en 3D.

El sitio tiene la apariencia de una animación 3D por computadora. Al no encontrar una salida, Homero pide ayuda a varios personajes de la serie. Sin embargo, nadie logra ayudarlo a volver.

Después de causar un accidente en esta dimensión Homero cae por un agujero negro, para terminar apareciendo en el mundo real (más precisamente en Los Angeles), donde se encuentra con gente humana, a la cual mira sorprendido y asustado. Cuando ve un negocio de pasteles eróticos, entra en él con gran curiosidad, mientras la gente lo mira extrañada.

Lentes de realidad aumentada

En el episodio 541 llamado "Specs and the City" y el décimo primero de la vigésima quinta temporada, el señor Burns les regala a sus empleados unas gafas de realidad aumentada, llamadas Oogle Goggles (parodia de las Google Glasses) con el fin de espiarlos.

Homero termina enamorándose de su nuevo gadget, y las usa todo el tiempo. No obstante, Marge le pide que deje de usarlas ya que se ha vuelto adicto a ellas.

La "ultracasa" de Marge

En el Especial de Noche de Brujas de Los Simpson XII, episodio perteneciente a la decimotercera temporada de la serie, el cual también está dividido en tres segmentos, siendo el de nuestro interés "House of Whacks".

En este segmento, Marge se encuentra en casa, cuando un robot vendedor toca a la puerta y le ofrece un producto que transforma su hogar en una "Ultracasa" o "Smart Home".

El vendedor le asegura que con dicho producto, jamás volvería a realizar tareas domésticas, gracias a su asistente virtual instalado, el cual hace saludos personalizados, cocina, limpia y ordena todo en pocos instantes.

