Esta es la rutina de 'Thor' para ser un 'Hombre de negro'

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Chris Hemsworth, quien participará en la cinta "Men In Black 4", mostró lo duro que se entrena para la película.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de "Thor", mostró el riguroso entrenamiento al que debe someterse.

El video, que ya ha tenido más de 7 millones de reproducciones muestra al actor boxeando con el torso desnudo, apoyado por su entrenador personal.

"Men In Black, que contará también con las actuaciones de Liam Neeson, Tessa Thompson y Emma Thompson, será estrenada el 19 de mayo de 2019.

https://www.instagram.com/p/BlvRxAhHJ_B/?utm_source=ig_web_copy_link

Chris Hemsworth y Tessa Thompson lucharon en el espacio por el destino de Asgard en Thor: Ragnarok. Ahora los actores se reencontrarán, esta vez para defender a la Tierra de amenazas alienígenas en el reinicio de Hombres de Negro.

En la nueva película de la querida franquicia sobre la agencia secreta Hemsworth tomará el papel de Agente H, mientras que Thompson dará vida a la Agente Em.

Aunque Hemsworth había sido captado en el set de la nueva Hombres de Negro cuando comenzaron las filmaciones hace un par de semanas, las nuevas imágenes de la producción surgidas en Twitter revelan un primer vistazo a ambos personajes en el marco de la producción.

I, for one, am very excited for Tessa Thompson Wears A Suit: The Movie pic.twitter.com/Ehzo7N94dt