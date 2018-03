Deadpool le copia el look a Gal Gadot

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos días de que se estrenó el nuevo tráiler de Deadpool 2, la actriz Gal Gadot acusó en tono de broma a Ryan Reynolds de utilizar un gesto parecido al de la Mujer Maravilla.

De acuerdo con el portal El Comercio, casi un millón de 'Me gusta' logró en Instagram la broma que la actriz israelí Gal Gadot le dedicó a su colega estadounidense Ryan Reynolds.

La protagonista de "Wonder Woman" tomó una escena de "Deadpool" --saga que protagoniza Reynolds-- en la que este personaje aparece cruzando los brazos, en una pose muy parecida a la que ella popularizó en la pantalla grande.

"¡Amigo, te robaste mi look!", dice la leyenda de la fotografía posteada en sus redes sociales por Gal Gadot la tarde del sábado.

Dude stole my look!! 😉🙅‍♀️😈 @VancityReynolds pic.twitter.com/II3VMK9xcT

La artista, ex Miss Israel, tiene 32 años de edad y con su papel de la Mujer Maravilla logró que DC consiga un verdadero taquillazo a nivel internacional.

Por su parte, la estrella canadiense no tardó en contestar a través de su cuenta de Twiiter: "La imitación es la forma más sincera de hurto", señaló Reynolds.

Imitation is the sincerest form of larceny. https://t.co/vJQcXxbfs9