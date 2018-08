¡Fracaso en taquilla! Film de Kevin Spacey recauda 126 dólares

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El viernes pasado se estrenó en EE.UU. 'Billionaire Boys Club', una película del director James Cox sobre unos jóvenes graduados de Harvard que deciden hacerse multimillonarios con la ayuda de una pirámide financiera. En la cinta, basada en un caso real ocurrido en la década de 1980, trabajó un equipo de jóvenes y prometedores actores de Hollywood como Ansel Elgort, Taron Egerton, Jeremy Irvine y Emma Roberts. También participaron en la película Rosanna Arquette y Kevin Spacey. El elenco es sin duda nutrido, pero es la presencia de este último la que está resultando determinante en la respuesta del público, que ante el historial de acusaciones de abusos sexuales de Spacey parece estar boicoteando la cinta.

El rodaje de la película terminó en enero de 2016, casi dos años antes de que Kevin Spacey fuera acusado por primera vez de abuso sexual, intento de violación y relaciones sexuales con menores de edad. Tras el escándalo sexual, Spacey fue despedido de la serie 'House of Cards', se le negó el premio Emmy Internacional y Ridley Scott eliminó de su filme 'All the Money in the World' todas las escenas con el actor.

Las acusaciones no solo tuvieron repercusión en la carrera profesional del actor, ya que la Policía abrió dos investigaciones contra Spacey.

En junio de 2018, la compañía independiente estadounidense Vertical Entertainment, propietaria de los derechos para distribuir 'Billionaire Boys Club', anunció que a pesar del historial de Spacey estrenaría la película en EE.UU., aunque la cinta tendría una circulación limitada, informa The Hollywood Reporter. En la compañía explicaron que esperaban que el mal comportamiento de una persona no arruinara el esfuerzo de todo el equipo, que merece ver el resultado de su trabajo.

"Esperamos que el público decida cuál es su opinión de las reprobables alegaciones sobre el pasado de una persona, pero no a costa de todo el reparto y el equipo que trabajó en la película", cita la revista la declaración oficial de Vertical Entertainment.

'Billionaire Boys Club' está disponible en video bajo demanda para los telespectadores estadounidenses desde el 17 de julio, y la cinta fue adquirida y exhibida también en Filipinas, Kuwait, Malasia, Estonia, Lituania, Líbano, Ucrania y Rusia. En EE.UU. se podrá ver en la gran pantalla en solo diez ciudades, entre las que destacan Nueva Orleans, Phoenix, Miami y Sarasota.

Según The Hollywood Reporter, el día de su estreno la película solo recaudó 126 dólares. La mejor taquilla, de 45 dólares, se registró en la ciudad de Middletown, en Connecticut. La peor, nueve dólares (es decir, una entrada) fue recaudada en la ciudad californiana de Antioch. Según las previsiones de la revista, durante el primer fin de semana de exhibición 'Billionaire Boys Club' no recaudará ni mil dólares, convirtiéndose así en la cinta más desastrosa de la carrera de Kevin Spacey.