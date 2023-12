Cine: ‘Renaissance: A Film by Beyoncé’ recauda 21 MDP en taquilla de EEUU

"Renaissance: A Film by Beyoncé" dominó la taquilla en los Estados Unidos este fin de semana, recaudando impresionantes 21 millones de dólares, según estimaciones reveladas por AMC Theatres el domingo.

A pesar de que los fines de semana posteriores a Acción de Gracias suelen ser más lentos, "Renaissance" desafió la tendencia al convertirse en la primera película en recaudar más de 20 millones de dólares en un estreno durante este período (excluyendo la inflación), superando así a "The Last Samurai".

La película, escrita, dirigida y producida por la famosa Beyoncé, ofrece una mirada única a su exitosa gira para promocionar su álbum ganador del Grammy. Debutó en 2,539 cines en Estados Unidos y Canadá, así como en 94 territorios internacionales, donde logró recaudar 6.4 millones de dólares en 2,621 cines.

Aunque "Renaissance" no alcanzó las cifras asombrosas de los 92.8 millones de dólares en el estreno de "Taylor Swift: The Eras Tour", pero sigue siendo un lanzamiento destacado para una película de concierto. La película de Swift ha superado los 250 millones en ingresos globales, estableciendo un estándar alto. Antes de Swift, los estrenos de películas de conciertos más exitosos no habían superado los 32 millones de dólares, como en los casos de Miley Cyrus y Justin Bieber en 2008 y 2011, respectivamente.

Ambas superestrellas, Beyoncé y Swift, optaron por AMC Theatres como distribuidora en lugar de un estudio tradicional, respaldándose mutuamente con apariciones destacadas en las premieres de sus respectivas películas. Además, ambas han colaborado anteriormente con Netflix en proyectos cinematográficos como "Miss Americana" y "Homecoming", y se estima que reciben alrededor del 50% de la taquilla.

A pesar de un precio de entrada más alto, alrededor de $23.32 en comparación con los $20.78 del concierto de Swift, "Renaissance" ha recibido críticas excepcionales tanto de la crítica como de los espectadores, con un 100% en Rotten Tomatoes y una calificación de A+ en CinemaScore. EntTelligence estima que la audiencia de Beyoncé, alrededor de 900,000 personas, supera ligeramente a la de Swift.

En el ámbito cinematográfico general, "Renaissance" ocupó el primer lugar, seguido por "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" en segundo lugar con 14.5 millones de dólares en su tercer fin de semana. "Godzilla Minus One" se ubicó en tercer lugar con una recaudación de 11 millones de dólares, marcando el mejor estreno para una película extranjera en Estados Unidos este año.

En el cuarto lugar, "Trolls Band Together" logró 7.6 millones en su tercer fin de semana, alcanzando un total nacional de 74.8 millones. "Wish", en quinto lugar, experimentó una disminución del 62% desde su decepcionante estreno, recaudando 7.4 millones de dólares y acumulando un total global de 81.6 millones.

"The Marvels" continuó su éxito en el cuarto fin de semana, generando 197 millones de dólares, aunque su costo de producción y marketing fue reportado en 300 millones. En su segundo fin de semana, "Napoleon" recaudó 7.1 millones de dólares en 3,500 cines, elevando sus ingresos totales a 45.7 millones sobre un presupuesto de 200 millones.

(Con información de AP)