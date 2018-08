¿Ya lo intentaste? Nace el #MatildaChallenge

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales comenzó a causar furor un nuevo reto viral para imitar una escena de la película 'Matilda' (1996), en la que su protagonista movía con la mente varios objetos de manera simultánea al son de la canción 'Little Bitty Pretty One'.

Los videos de este #MatildaChallenge muestran cómo diferentes personas bailan en el centro de unas habitaciones mientras otras, que están escondidas, manipulan o ponen en movimiento objetos diversos.

Mara Wilson, quien interpretó a Matilda, tomó con humor el nuevo reto viral en el que varias personas imitan escenas de la película, incluso compartió en sus redes sociales algunos de los que considera más graciosos.

“Aparentemente este fue el que inició todo”, escribió en Twitter junto a un video en el que un hombre aparece planchando y conforme avanza la música varios objetos de su casa comienzan a moverse.

Apparently this was the one that started it all? #MatildaChallenge https://t.co/5tnw09OfKy