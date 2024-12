Cinépolis reestrena el documental de One Direction "This Is Us"

Cinépolis ha anunciado el reestreno de "This Is Us", el documental de One Direction, un evento que ha emocionado profundamente a los fanáticos de la banda británica. Este reestreno llega en un contexto especialmente emotivo, luego de la reciente muerte de Liam Payne, uno de los integrantes más queridos del grupo.

El documental, dirigido por Morgan Spurlock, fue estrenado originalmente en 2013 y muestra la vida de los miembros de One Direction durante su gira Take Me Home Tour en 2012.

Esto se logró gracias a ustedes, el reestreno de #ThisIsUs ¡ya tiene preventa activa! ¿Qué esperas para conseguir tus boletos? 🎶🤩🎬 Cómpralos aquí 👉 https://t.co/CY0cm5kYup @MasQueCineLatam pic.twitter.com/7IxmiGAaoC — Cinépolis (@Cinepolis) December 5, 2024

Además de ofrecer una mirada íntima al día a día de los jóvenes músicos, captura el fenómeno global que la banda se convirtió. Este reestreno será una oportunidad para los fans de revivir esos momentos históricos en la pantalla grande.

El reestreno de "This Is Us" se llevará a cabo en las salas de cine de Cinépolis el próximo 19 de diciembre, y estará disponible hasta el 22 de diciembre. Los seguidores del grupo tendrán la oportunidad de ver este emotivo documental en varias ciudades de México, incluidas CDMX, Monterrey y Guadalajara, entre otras. Además, el documental será proyectado con subtítulos, lo que permitirá que más personas puedan disfrutar de esta experiencia única.

Reestreno de "This Is Us" en Cinépolis: un homenaje a Liam Payne

Desde el 5 de diciembre, los boletos están disponibles en preventa a través de la página web de Cinépolis, y se espera que la demanda sea alta debido a la gran base de fanáticos que aún sigue la banda, conocida como "directioners".

Este reestreno también llega en un momento significativo, pues marca nueve años desde la separación de One Direction y sucede justo después de la triste pérdida de Liam Payne, quien falleció el 17 de octubre de 2024 en Buenos Aires, Argentina.

En noviembre, los miembros sobrevivientes de la banda se reunieron para despedirse de su amigo, lo que añadió un toque aún más emotivo a este reestreno.

(Con información de adn40)