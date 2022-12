Las cirugías estéticas a las que Andrea Legarreta se sometió

Más de 20 años son los que Andrea Legarreta ha estado al frente de las cámaras de "Hoy". El extenso periodo que lleva la actriz en el ciclo ha demostrado que la gente la vuelve a elegir y a posicionar como una de las conductoras más carismáticas y queridas por el público televidente. Experiencia, belleza y alegría, son claves para definir a la artista de 51 años.

Las cirugías estéticas y los tratamientos para mejorar o cambiar el aspecto físico, están a la orden del día. Muchas marcas de spa y centros especializados en tales tareas, suelen patrocinar a las figuras del espectáculo y la televisión. Por lo tanto, que una celebridad se haga algún retoque no es algo para nada nuevo y de hecho muchos deciden normalizar y compartirlo con sus fans.

Este ha sido el caso de Andrea Legarreta, cuya sinceridad ha estado presente varias veces en la televisión y ha mencionado que tiene dos intervenciones estéticas. La primera referencia fue mencionada a finales de 2021, cuando admitió que se había retirado los implantes de senos porque le generaron sensaciones de inseguridad y quería evitar problemas de salud.

"Ya no quise tener plástico dentro", aseguró en una oportunidad la actriz de "Por ella soy Eva", cuando hablaba de la operación que se realizó su colega Michelle Renaud por el mismo motivo. Respecto de la operación inicial de implantes de seno, fue en 2020 cuando la esposa de Erik Rubín lo admitió en una entrevista con Lourdes Stephen en su canal de YouTube y mencionó que fue luego de tener a sus dos hijas.

Por otra parte, Legarreta también ha mencionado que se hizo una cirugía estética en su rostro. "Hace muchos años, cuando era muy jovencita, ponle unos 17 o 18 años. Tenía una bolita en la nariz, esa chiquitita me la limaron y ya. Hay gente que no lo nota porque realmente era la punta y nada cambió. Era como una minibolita que no me gustaba", fue lo que dijo acerca de su intervención quirúrgica. Pero también admitió que tiene una genética agraciada heredada por sus ascendientes: "Es como un regalo que te dan tus padres. Mis padres son come años y la verdad se ven muy bien. Son muy saludables".

(Con información de El Universal)