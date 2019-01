Conductora de Venga la Alegría deja a sus fans 'boquiabiertos'

Agencia

Ciudad de México.- Vanessa Claudio fue de las famosas que recibió el año con muy poca ropa, pues les regaló a sus fans una foto donde aparece con una atrevida blusa rosa la cual dejaba ver un escote muy pronunciado.

"Gracias a todos los que siempre han estado conmigo y durante este año me apoyaron y me han demostrado un amor único! Gracias por estar! Este 2019, viene un año con muchas cosas y cambios que me hacen muy feliz! Vamos con todo! Les deseo que tengan un gran año lleno de bendiciones! Nuevamente: GRACIAS !! escribió Vanessa Claudio.

Por si fuera poco no es la primera vez que la conductora de Venga la Alegría aparece con poca ropa ya que tiene un cuerpazo y le gusta exhibirlo en sus redes sociales.

"Ten un maravilloso año".

"Hola muñequita hermosa".

"Feliz año nuevo un saludo y un abrazo enorme".

El programa Venga la Alegría del cual es parte la sexy puertorriqueña tendrá cambios para este 2019 como nuevos conductores.