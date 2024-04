‘Civil War’ supera las expectativas y se posiciona en taquilla de Norteamérica

La provocativa película "Civil War" de Alex Garland no solo ha generado debates, sino que también ha cautivado a las audiencias, llevando a una victoria en taquilla este fin de semana al recaudar 25,7 millones de dólares en Norteamérica, superando las expectativas según estimaciones del estudio el domingo.

Este lanzamiento para mayores de 17 años representa el mejor del año hasta ahora y marca un récord para A24, el estudio detrás de aclamadas películas como "Everything Everywhere All At Once" y "The Iron Claw". Además, "Civil War" ha destronado a "Godzilla x Kong" del primer puesto en la taquilla, un logro destacado considerando el éxito de la película de Warner Bros. durante las últimas dos semanas.

La trama de "Civil War" sigue a periodistas de primera línea, interpretados por Kirsten Dunst, Wagner Moura y Cailee Spaeny, mientras cubren un conflicto devastador en un futuro cercano en Estados Unidos y luchan por llegar a Washington, D.C. Escrita por Garland, conocido por su trabajo en "Ex Machina" y "Annihilation", la película imagina un Estados Unidos donde California y Texas se unen contra un presidente que desmanteló al FBI y busca un tercer periodo en el cargo.

America the beautiful. Alex Garland's CIVIL WAR opens in theaters and @IMAX April 12. pic.twitter.com/njBscLyUDa — Civil War (@CivilWarMovie) February 20, 2024

Aunque es una obra de ficción, "Civil War" ha generado discusiones desde el lanzamiento del primer tráiler, extendiéndose más allá de las reflexiones de los críticos de cine y las reseñas convencionales. Este fin de semana, The New York Times publicó dos artículos de opinión relacionados con la película, y también se han publicado artículos en CNN y Político.

Estas son las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

"Civil War": $25.7 millones. "Godzilla x Kong: The New Empire": $15.5 millones. "Ghostbusters: Frozen Empire": $5.8 millones. "Kung Fu Panda 4": $5.5 millones. "Dune: Part Two": $4.3 millones. "Monkey Man": $4.1 millones. "The First Omen": $3.8 millones. "The Long Game": $1.4 millones. "Shrek 2": $1.4 millones. "SUGA - Agust D Tour ‘D-DAY’ The Movie": $990,881.

(Con información de AP)