Claudio Yarto quedó sorprendido por el trato en ¿Quién es la Máscara?

Jocelyn Díaz/SIPSE

Cancún.- El líder y vocalista de la banda Caló, Claudio Yarto fue uno de los expulsados este fin de semana del espectacular show de Televisa ¿Quién es la máscara?, donde lo trataron espectacular desde el primer día que llegó al concurso.

Sorprendido por lo bien que la pasó, aseguró en exclusiva para Novedades Quintana Roo que ni siquiera en el apogeo de Caló lo habían tratado tan bien ni valorado su trayectoria artística como sucedió el domingo pasado.

“Fue una experiencia increíble, un homenaje a mi carrera a través del tiempo, un trato padrino como yo nunca lo había yo visto en Televisa, cuidando la identidad de todos desde la entrada, llegas a un estacionamiento privado, te cambian a un carrito y te llevan hasta la puerta de tu camerino, uno como nunca me había tocado, un servicio de restaurante de primera, atención, maestros de vocalización, los vestuarios increíbles, pude opinar, no conocía a nadie, llegaba y entraba en una cápsula, solo ves a la gente autorizada por ti, es una locura espectacular y con un respeto increíble, solo faltaba la alfombra roja para que entraramos diario”, detalló Claudio asombrado y agradecido de haber aceptado este reto.

“Al final del tiempo, es un homenaje, un regalo de vida que nos da Televisa, la edificación que hicieron a mi carrera después de que me quitaron la máscara, estoy que no me la acabo, ni teniendo el éxito que tuvo Caló en los 90’s, jamás había recibido un trato como el que me dieron en La Máscara, estoy verdaderamente sorprendido, fue increíble”, contó.

El rapero tuvo que ser desenmascarado, pues estando en la zona de riesgo junto con Marciano, su futuro quedó en manos del panel de investigadores, quienes decidieron que fuera el segundo desenmascarado de la noche.

“Estoy muy agradecido con Televisa, con Bobo Producciones que fue quien me propuso, la verdad en esta experiencia ganas, es ganar, ganar aunque pierdas”, puntualizó Yarto.

Claudio Yarto no vende mole... porque no le da tiempo

Además de participar en este gran show, Claudio está a dieta, atiende sus negocios y sigue produciendo para Caló…

“Acabo de terminar el dueto con La Sonora Santanera de la canción Ladrón, terminé los nuevos sencillos con Margarita La Diosa de la Cumbia: Escándalo y Amor de mis amores, ayer terminé con Ramón Glass, Merenglass y Caló un merengue sin letra que estrenaremos en el Teatro Metropolitan. Seguimos con la gira de 90’s Pop Tour hasta diciembre, estoy en la producción de la banda Caló, ya tengo listas ocho canciones para presentar el próximo año para aprovechar el impulso que nos dan los duetos y bueno agregándole la súper cereza al pastel que es La Máscara”.