Coachella 2025 destaca con un fuerte cartel de música electrónica

El cartel de Coachella 2025 ha sido revelado con una anticipación inusual, generando gran expectación entre los fanáticos de la música electrónica. Este año, el festival contará con una notable representación del género, con un tercio de sus 150 artistas dedicados a la música dance y electrónica. El evento se llevará a cabo en Indio, California, durante dos fines de semana, del 13 al 15 y del 20 al 22 de abril.

Entre los nombres más destacados del género electrónico se encuentran leyendas como The Prodigy y Kraftwerk, quienes aportarán su icónica influencia al festival. También se presentarán otros grandes de la escena electrónica como Above & Beyond, Zedd, Alok y Darkside, junto con nuevos talentos como Mau P y Sara Landry, una joven promesa del hard techno.

The Coachella 2025 lineup has been unveiled. pic.twitter.com/PbOKTNPdqw — Pop Base (@PopBase) November 20, 2024

Coachella 2025 no solo tendrá a estos importantes artistas en su cartel, sino que también ofrecerá escenarios dedicados exclusivamente al dance. La carpa Yuma, conocida por su atmósfera de club, regresa este año, junto con el escenario Quasar, inaugurado en 2024, que se especializa en sets prolongados, ideales para los amantes de la música electrónica. Además, la carpa Sahara seguirá siendo un espacio clave para los beats electrónicos, con una selección casi exclusiva de artistas del género.

Los cabezas de cartel del festival para este año serán Green Day, Lady Gaga y Post Malone, quienes liderarán la variedad musical de Coachella. Además, se espera un set especial de Travis Scott, añadiendo más diversidad al evento. Sin embargo, los fans de la música electrónica tendrán múltiples oportunidades para disfrutar de actuaciones en todos los escenarios del festival.

Coachella sigue consolidándose como un evento clave para la música electrónica, ofreciendo tanto a veteranos del género como a nuevas promesas un espacio privilegiado para presentarse ante miles de personas. La edición de 2025 promete ser una de las más diversas y completas hasta la fecha.

(Con información de billboard)