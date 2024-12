Cobra Kai: El final de una era llega a Netflix este 13 de febrero

Netflix ha confirmado que los esperados capítulos finales de Cobra Kai estarán disponibles a partir del 13 de febrero del próximo año. La plataforma compartió detalles emocionantes sobre el desenlace de esta icónica serie que ha cautivado a millones de fanáticos.

COBRA KAI NEVER DIES! The final episodes of Cobra Kai arrive February 13. pic.twitter.com/mlybnxnXhE

La serie, creada por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, es desarrollada bajo su sello, Counterbalance Entertainment.

A conclusion 40 years in the making. Can’t wait for you to see how this story ends. February 13, 2025. On Netflix! #CobraKai #Netflix #FirstLook pic.twitter.com/uerxRSZEYY