Cody Rhodes defiende su título en un evento de la WWE en Francia

En su debut en suelo francés, el evento Backlash resultó un espectáculo inolvidable con Cody Rhodes defendiendo con éxito su codiciado título frente a AJ Styles. El fervor en el estadio fue palpable mientras ambos luchadores entregaban todo en el ring, dejando a la multitud en vilo hasta el último segundo. La victoria de Rhodes no solo consolida su reinado como campeón, sino que también marca un hito memorable en la historia de la WWE en Francia.

Lyon fue la sede escogida para albergar el primer Pago por Evento de la historia en el país anfitrión de los Juegos Olímpicos, donde el público respondió al imponer un nuevo récord de entradas en la historia del evento y la "Pesadilla Americana" cumplió con las expectativas en un intenso combate ante el "Phenomenal", a quien derrotó con su "Cross Rhodes" bajo el cántico de "Lucha por Siempre" para cerrar con broche de oro una gran velada en tierras galas.

En la primera contienda, Solo Sikoa y Tama Tonga derrotaron a Randy Orton y Kevin Owens tras impactarlo con una silla y aplicarle su Samoan Spike. Bayley logró quedarse con su título femenil al salir airosa de una Triple Amenaza ante Naomi y Tiffany, lucha que se definió entre la monarca y Naomi, a quien llevó a la cuenta de tres con un paquete.

Damian Priest defendió con éxito su título Peso Pesado a pesar de enfrentar a Jey Uso con múltiples intervenciones, donde Priest se aprovechó de un golpe en las cuerdas de su rival y acabarlo con su South of Heaven, mientras que en la contienda por los títulos en parejas femeniles, Blanca Belair y Jade Cargill se coronaron sobre Asuka y Kairi Sane, luego de que Belair dejara a ambas fuera de combate con su finisher sobre Asuka, quien cayó sobre Kairi y no pudo reaccionar.

