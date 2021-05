Coldplay ofrecerá concierto a beneficio en TikTok

Coldplay, la banda británica liderada por Chris Martin, sorprendió hace unos días a sus fans con el anuncio de que ofrecerán una presentación única a través de la plataforma de TikTok.

Además de llevar alegría a sus fans, el cuarteto anunció que el show se realizará en apoyo al Red Nose Day que organiza la fundación benéfica, Comic Relief, que busca erradicar la pobreza infantil en el mundo.

A través de un comunicado oficial, la banda aseguró que se encuentran orgullosos de formar parte de esta campaña e invitaron a sus seguidores a unirse a esta causa.

At @RedNoseDayUSA they do amazing things around the world to keep children safe, healthy, educated and empowered. We’ll be supporting their work with a live performance on @tiktok_us on Monday May 24th, 3pm ET. Love c, g, w & j pic.twitter.com/Z1uNoPlhmp