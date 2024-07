Coldplay sube al escenario a Michael J. Fox y emociona al público

Michael J. Fox, el legendario actor de "Volver al Futuro", se unió a Coldplay durante su actuación en el Festival de Glastonbury este sábado. En una emotiva y sorpresiva aparición Fox, de 63 años, tocó la guitarra junto a la banda durante las canciones "Humankind" y "Fix You", esta última lanzada en 2005.

Chris Martin, líder de Coldplay, expresó su admiración por Fox, diciendo:

"La razón principal por la que estamos en una banda es por Volver al Futuro. Así que, gracias a Michael, nuestro héroe".

La actuación de Fox fue aún más conmovedora dado que el actor ha sido abierto sobre su lucha contra la enfermedad de Parkinson durante los últimos 30 años y se presentó en el escenario sentado en una silla de ruedas.

Thank you Michael J. Fox for making our dream come true 🩵 pic.twitter.com/ahzOzGaP5J