¿Quiénes salen en el comercial de los 100 años de la NFL?

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante tres minutos, 40 famosos jugadores de la NFL del pasado y el presente se disputan un balón dorado en una cena de gala; sí, pero por suerte eso solo pasó dentro del set en el que se grabó la escena.

Se trata de un anuncio de la NFL que permaneció en secreto para ser difundido antes del medio tiempo del Super Bowl, con motivo del centenario de la liga.

Los jugadores y leyendas del futbol americano corren sin importar llevarse a su paso mesas, copas o sillas para conseguir el balón que es 'la cereza del pastel' y cae.

"Los más grandes y competitivos jugadores de la NFL se reunieron para la #NFL100 gala. ¿Qué podría salir mal?", tuiteó la liga.

The all-time greatest, most competitive NFL players gathered for the #NFL100 gala. What could possibly go wrong? pic.twitter.com/pvE0fKuSye

El spot salió a la luz el pasado domingo, en lo que se ha considerado lo más destacado de la jornada en la que Patriotas venció a Carneros 13-3 para obtener su sexto título.

Algunas de las personalidades que protagonizan el comercial son: Joe Montana, Jerry Rice, Tom Brady, Franco Harris, Terry Bradshaw y Peyton Manning.

Sin embargo, la jugadora de futbol americano Sam Gordon se robó la atención. La joven de 15 años, quien el año pasado se convirtió en la primera ganadora del premio 'Game Changer' de la NFL, fue la sensación de internet cuando se volvieron virales varios de sus videos mostrando cómo a sus nueve años eludía incansablemente a los niños de una liga infantil de futbol americano de contacto.

Al respecto de participar en el comercial de la NFL, Sam escribió en su cuenta de Twitter: "Gracias a @NFL por incluirme en el anuncio del Super Bowl y por apoyar a todos los que quieren jugar."

Thanks to the @NFL for including me in the Super Bowl commercial and for supporting everyone who wants to play!!! pic.twitter.com/simE1B11Q5