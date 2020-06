¡No se cancela! La Comic-Con 2020 se realizará de manera virtual

ESTADOS UNIDOS.- La edición 2020 de la convención Comic-Con de San Diego sí se realizará, pero en versión online, la cual se llevará a cabo del 22 al 26 de julio, reportó Collider.



El evento, que llevará por nombre Comic-Con @Home (Comic-Con en casa, en español), será gratuito para todos los fans internacionales de los cómics, las películas de fantasía y ciencia ficción, y más.



BREAKING: San Diego #ComicCon at Home will be held on the same dates as the previously canceled Comic-Con, July 22-26 and be FREE.



They're promising panels and presentations about comics, gaming, television, film, and a wide variety of topics from publishers, studios, and more. pic.twitter.com/x45hrkPc0U