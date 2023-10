‘Es como salir con un perro’: Nicki Nicole friendzoneó a Peso Pluma

La reconocida cantante argentina, Nicki Nicole, ha causado revuelo en las redes sociales luego de negar tener cualquier relación romántica con el rapero Peso Pluma.

Durante una entrevista con el popular creador de contenido Molusco, la artista enfrentó las preguntas sobre su supuesta relación con el cantante de corridos tumbados.

La cantante incluso comparó la situación con "salir con un perro", argumentando que estar frecuentemente con alguien no debería ser motivo de especulación.