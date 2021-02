Como una Barbie, así quedó Sabrina Sabrok tras su nueva cirugía

MÉXICO.- Sabrina Sabrok parece que busca constantemente realizarse una nueva cirugía, ahora, la argentina mostró en redes sociales su nuevo cambio, ya que se operó el rostro y luce totalmente diferente.

Como si pareciera una Barbie, Sabrina Sabrok lució su nuevo rostro y en entrevista con el programa "De Primera Mano", la modelo mencionó que le gustó el resultado de la cirugía estética.

"Me he hecho muchas cosas, últimamente más en la cara y hace un tiempo me había aumentado las bubis", contó.

Reveló cuáles fueron los últimos procedimientos estéticos que se realizó para lucir un nuevo rostro.

"Me hice aumento de labios, mucho, me hice pómulos, me marcaron la mandíbula, me hicieron ojos de gato que es lo que yo quería, usaron mucho relleno y mucho botox. Como a mí me gusta en mucha cantidad, pues la cara me quedó diferente, me gusta".