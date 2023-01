Con 2 nuevas demandas a la Trevi, revivirán caso ‘Clan Trevi-Andrade' en EU

Gloria Trevi de nueva cuenta en el ojo del huracán por los mismos cargos que se le impusieron hace casi 20 años atrás por el polémico caso del ‘Clan Trevi-Andrade’, donde fue acusada de corrupción de menores.

Esta vez, la intérprete de ‘El Recuento de los daños’, tendría el problema legal en los Estados Unidos (EU), donde se presentarán dos nuevas denuncian en su contra, por víctimas que en su momento tenían 13 y 15 años de edad cuando fueron reclutadas por la cantante.

La situación ha sido dada a conocer a través del medio ‘Rolling Stone’, el cual difundió que el pasado 31 de diciembre de 2022 fueron presentadas las 2 acusaciones contra Trevi, en la corte de Los Ángeles el último día del 2022 y proceden de dos mujeres que a través de una ventana de “retrospectiva” que hace tres años se levantó temporalmente con el estatuto de limitaciones en los reclamos de agresión sexual infantil en California.

Asimismo, la revista ha hecho énfasis, en que las víctimas dicen que gran parte de su abuso ocurrió en el condado de “Los Ángeles”.

