Con nostalgia y voz entrecortada, Chabelo se va despidiendo de su personaje

Xavier López, confesó durante una entrevista que se ha encontrado preparándose durante varios años para cuando llegue el momento de despedirse de su querido personaje, Chabelo.

Chabelo, destacó que está comenzando a convencerse de que "no durará toda la vida", por lo que se mantiene atento a cómo percibe los cambios que se suscitan con el tiempo, pues considera sano permitir que las cosas sucedan y estar consciente cuando llegue decirle adiós a su personaje.

"Es un proceso que estoy haciendo de un tiempo a la fecha, ahora me convenzo más de que no voy a durar toda la vida y que tengo que poner mucha atención para que mi hipersensibilidad me advierta que está sucediendo un cambio", expresó con la voz entrecortada durante su entrevista al medio Excelsior.