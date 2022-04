Conoce los secretos detrás del concierto de energía renovable de Coldplay

Coldplay anunció el inicio de su gira "Music of the Spheres" en octubre del año pasado, pero esta serie de conciertos prometía más que música, debido a que no sólo regresaría a los escenarios para interpretar sus éxitos, sino que lo hacía con una promesa, realizar un recital que velara por la conservación del ambiente, pero ¿cómo podría ser posible en un espectáculo ataviado de proyecciones, luces láser y pirotecnia?

Desde hace cuatro años y medio, la agrupación liderada por Chris Martin abandonó los escenarios, y hace dos años emprendió un camino en pro de la reducción de emisiones de carbono (CO2) en la atmósfera, a través de la guía de un grupo de ambientalista con lo que entraron en contacto.

A través de un comunicado, los intérpretes de "The Scientist", expusieron su preocupación por la inminente crisis climática y dejaron entrever su nuevo compromiso.

Coldplay prometió a sus seguidores una gira lo más sostenible posible en la que, por cada boleto vendido, plantarían un árbol. ¿Qué significa esto? La expresión "sostenibilidad", derivada del estudio de los seres vivos entre sí y con el medio que los rodea, está relacionada con el cumplimiento de una satisfacción, sin que esta comprometa o se prolongue con el tiempo.

Por otro lado, las intenciones de los músicos son positivas y comercialmente redituables, usuarios en redes sociales han demostrado su desacuerdo, argumentando que el grupo aún viaja en jets, uno de los transportes que generan mayor número de emisiones, al emitir entre 900 y mil 350 toneladas de dióxido de carbono.

"La absoluta hipocresía de Coldplay al decir que plantarán árboles por cada boleto vendido para su gira mundial, pero que también seguirán usando jets privados, es evidente y vergonzosa", publicó un usuario de Twitter.

Sin embargo, las y los especialistas no se lo toman personal: Laura Wilcox, profesora de meteorología en la Universidad de Reading, dijo a "The Independent" que los esfuerzos de Coldplay son "enormes", ya que como figuras públicas pueden alcanzar conciencias que son difíciles de motivar por medio de otros canales.

"Es una buena manera de asumir una posición de alto perfil y mostrar qué cambios se pueden hacer", añadió la profesora.

Costa Rica fue su primer destino a mitades de marzo, la banda exigió a los organizadores reciclar los desperdicios de plásticos, cartón u otros materiales generados durante su actuación. Esta iniciativa ha sido descrita como el principio de una serie de recitales de "carbono neutral", en la búsqueda de producir, si bien no carbono cero, sí un mínimo de emisiones contaminantes.

Al respecto, la doctora consideró que "es importante porque muestra lo mucho que un individuo puede hacer, y anima a las personas a realizar sus propias acciones, como el reciclaje".

Pero no sólo las ganancias en boletos es la única práctica en pro del planeta, pues durante sus shows hay una pista de baile en la que, cada que las y los espectadores saltan, generan electricidad.

"Mientras más se mueva la gente, más están ayudando. ¿Recuerdas cuando el cantante dice: 'Necesitamos que salten'? Pues cuando yo lo digo, literalmente necesito que saltes. Porque si no lo haces, las luces se apagan", declaró Martin a BBC, cuando la gira estaba por iniciar.

Chris Martin responde a las críticas por gira sostenible

El cantante de "Yelow" siempre se mantuvo consiente de que las personas podrían cuestionar la falta de congruencia entre plantar un árbol y viajar en jets privados, por lo que Martin aseguró que le tenía sin cuidado los señalamientos de los demás, sobre todo en un contexto en el que está acostumbrado a recibir críticas.

"Podríamos quedarnos en casa y quizá eso sea mejor. Pero queremos hacer una gira, conocer gente y conectarnos con esa gente, así que intentamos hacerlo de la manera más limpia posible", expresó.

También, dejó claro que utilizan vuelos aéreos para transportarse, tratan de minimizar los vuelos y usar combustible de aviación sostenible cuando volar sea inevitable: los escenarios donde se presentan son y serán fabricados con bambú; además, lanzaron una aplicación para sus fans en la que recomiendan planificaciones de viajes, que asistan a sus conciertos, que generen las emisiones más bajas posibles.

(Con información de El Universal)