¿Dónde estamos? Britney Spears se desorienta en pleno concierto

Agencia

BRIGHTON.- En más de una ocasión, las estrellas de la música se han olvidado de dónde se encontraban durante uno de los conciertos y han acabado por gritar el nombre de la ciudad equivocada mientras saludaban al público.

Aunque ese tipo de lapsus siempre son objeto de críticas entre el público, no dejan de resultar en parte comprensibles por la confusión que puede llegar a provocar el ritmo frenético de sus giras, que les llevan a recorrer decenas de países en tiempo récord, publica la revista Quién, en su portal web.

También te puede interesar: Kendall Jenner huye luego que su perro mordió a una niña

La cantante Britney Spears se encontró en una situación parecida este domingo, cuando se presentó en la localidad costera de Brighton para arrancar sus presentaciones por Reino Unido.

Brighton Pride.... all 57,000 of you are perfectly beautiful. Heard it was a record breaking turnout!!! Thank you for a fabulous show...my fabulous fans. I love you all 🌈🌈🌈🌈🌈 pic.twitter.com/Os1dxf5R52