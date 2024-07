Conciertos en los cines: la moda audiovisual inició con el K-Pop

Conciertos como BTS Yet To Come (2022), Blackpink: The Movie (2021) y Taylor Swift: The Eras Tour (2023) se han vuelto una sensación audiovisual en los cines de México, gracias al K-pop.

Luces apagadas, celulares en silencio y atención por completo a la gran pantalla era la etiqueta obligada en las salas de cine para ver un filme, pero desde la llegada de los documentales o conciertos musicales la realidad es otra.

Transmisiones en directo, gritos, cantos y bailes son la constante actual con proyecciones como BTS Yet To Come, uno de los primeros en generar interés masivo y ganancias de alto rango para creadores, productores y exhibidores en México.

Este fenómeno reafirmó que la música también es negocio para el cine y una forma distinta de aproximarse a los fans.

Llegan los conciertos a los cines de México gracias al K-pop

"Esta moda inició con el K-Pop y se reforzó con Taylor Swift, y vienen más" , advierte García. “Ha sido fascinante para nosotros que ahora en redes sociales nos piden constantemente que traigamos cierto tipo de material. Es otra parte de un negocio que conocemos como el concierto tradicional".

El ‘ARMY’, como se conoce a los fans de BTS, reunió a 400 mil asistentes en seis días en todo México; 600 mil ‘swifties’ llenaron salas de todo el país en tres fines de semana de proyección, según datos de Cinépolis.

Debido a este incremento de espectadores por este tipo de contenido hay cada vez más ofertas y se avecinan más títulos: Ghost: Rite Here, Right Now La Experiencia, de la banda de rock sueca, se estrena este jueves en el país; Born Pink World Tour, de BLACKPINK, llega el 31 de julio; y Blur: To the End, está programado para el 19 de julio.

"Ya se abrieron muchísimas conversaciones, hay muchos proyectos que se están hablando de manera importante, y lo que quieren hacer es escoger un concierto para que (el artista) lo dé y luego llevarlo a cines”. "Sellos discográficos, productores, la industria del cine, están pensando en crear contenidos. Es un negocio porque dan el concierto y lo graban", destacó Marco Damián García, subdirector de Contenido Alternativo de Cinépolis.

Tan cerca pero tan lejos

Mientras las exhibidoras en salas de cine compiten con el streaming para obtener los derechos de difusión, la gran pantalla representa una experiencia atractiva para los fans porque es una manera distinta de acercarse a su artista.

"El que no alcanza boleto para ver a Taylor Swift, lo tiene como opción. Hay que pensar en artistas que requieren de que se compre vuelo, hotel, boleto. Hay entradas que son de costo muy alto. Incluso hay ciudades a donde no van las estrellas, como en Centroamérica, y la sala de cine, con un gran audio, pantalla más grande que en su casa, es la mejor opción. El boleto de un concierto, si bien no es en vivo, ofrece una conexión con el artista y es más económico", destacó García.

México, en el top 5 de consumo de entretenimiento audiovisual

Cinépolis reportó que México se encuentra en las cinco primeras posiciones de consumo de entretenimiento audiovisual musical, compitiendo con mercados de Reino Unido, Australia, Corea del Sur o Japón, siendo Estados Unidos la punta de lanza.

Suga: Agust D Tour D' Day The Movie (2023), del integrante de BTS, tuvo en México a su mayor número de audiencia.

“Existe euforia, y se ve en la Fórmula 1, la NFL al Estadio Azteca, vamos a ser sedes de un Mundial (de fútbol). Con esos fenómenos reafirmamos que la gente es fanática y los conciertos son lo mismo", comentó Marco Damián García.

