Concurso de dobles de Harry Styles se apodera de Londres

Ver a Harry Styles en persona ha de ser fabuloso, pero contemplar a más de uno debe ser una experiencia completamente loca.

Aunque parezca falso y absurdo, la verdad es que este fin de semana decenas de personas salieron a las calles de Londres para presenciar el concurso de dobles de la estrella británica y exmiembro de One Direction: Harry Styles.

It’s the most recent in a string of lookalike contests, which kicked off with Timothée Chalamet in New York and continued with a Paul Mescal event in Dublin. https://t.co/sAoHcCe9VV