Ryan Gosling rechaza el traje de Batman, a menos que…

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La identidad del actor que interpretará a Batman sigue en vilo y cada vez aparecen nuevos nombres; uno de ellos, Ryan Gosling, fue cuestionado al respecto. La respuesta corta es: no.

De acuerdo con información de Vanguardia, Sin embargo, a pesar de la negativa del actor estadounidense, su declaración no fue tan tajante. De hecho, bromeó al respecto e incluso comentó que estaría dispuesto a encarnar al protector de Ciudad Gótica, siempre y cuando la próxima película del Hombre Murciélago es dirigida por Damien Chazelle, dijo en una entrevista que difundió Variety.

"Dependería de... Damien, ¿te gustaría hacer esa?", bromeó el actor. "Eso me gustaría verlo. Me gustaría ver Batman de Damien Chazelle", agregó.

A Chazelle, que dirigió a Gossling en La La Land y ahora en First Man, no le quedó más remedio que recibir la papa caliente, ante la pregunta hecha a mitad de una entrevista promocional del filme inspirado en la vida del astronauta Neil Armstrong.

La entrevista se dio en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, en la que el director estaba presente. Por otro lado, más allá de las bromas, Chazelle se caracteriza por llevar a la pantalla a personajes obsesivos como el mismo Bruce Wayne, por lo que tampoco sonaría tan descabellada su presencia en la silla de director de The Batman.

