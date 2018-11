Cinépolis pone condiciones para proyectar ‘Roma’

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cadena Cinépolis informó que no puede exhibir el nuevo filme “Roma”, de Alfonso Cuarón, mientras Netflix no respete el período en el cual las películas que son proyectadas en las salas de cine no deben estar disponibles en otras plataformas o canales.

De acuerdo con información de Forbes, la película estará en Netflix a partir del 14 de diciembre, por lo que Cinépolis le pidió a dicha plataforma posponer el estreno.

“En Cinépolis nada nos gustaría más que poder exhibir la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón. La consideramos como una joya de la cinematografía moderna. Desafortunadamente, ‘Roma’ fue vendida a Netflix cuyo modelo de negocio hasta ahora no ha contemplado la exhibición en salas de cine”, informó la cadena.

También te puede interesar: Actriz de ‘Roma’ es atacada por posar para Vanity Fair

“En todo el mundo, las películas que se exhiben en salas de cine requieren un periodo durante el cual no estén disponibles en otras plataformas o canales. A estos periodos se les conoce coloquialmente como ventanas”, añadió la empresa que dirige Alejandro Ramírez.

La compañía informó que tanto distribuidores como exhibidores en el mundo trabajan con una “ventana” de exhibición en salas de cine que dura alrededor 90 días.

“Desde el mes de mayo de este año sostuvimos conversaciones con Netflix con la mayor voluntad para exhibir ‘Roma’ en nuestras salas de cines, respetando la ventana tradicional de exhibición. La ventana que Netflix ofreció, sin embargo, dista mucho de las prácticas comunes de la industria”, señaló.

Por ello, la cadena invitó a la empresa estadounidense a posponer el estreno de la película en su plataforma y respetar dicho periodo, para que Cinépolis estrene el filme a partir del 29 de noviembre en sus cines ubicados en más de 75 ciudades en el país.

“Además, ofrecemos que el 50% de la recaudación sea donada a organizaciones sociales vinculadas con la causa del trabajo doméstico”, agregó.

Hasta el momento, el filme se exhibirá en un poco más de 50 salas de cine independientes, los cuales donarán una parte de los ingresos a organizaciones sin fines de lucro.

Hace apenas dos días, Cuarón lamentó que su cinta se estrenara en muy pocas salas en México mientras que en otros países como Polonia y Corea del Sur tendría más pantallas.