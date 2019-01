Conducirá Lucero Grammy Latino 2013 y presentará nuevo CD

Agencias

MÉXICO, D.F.- La cantante Lucero, quien asistirá el 21 de noviembre a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para conducir los Premios Grammy Latino 2013, aprovechará para dar a conocer su nueva producción discográfica, según informó Notimex.

Su reciente álbum titulado "Lucero en concierto", lo grabó hace un año durante su presentación en el Auditorio Nacional, y estará a la venta a partir del 19 del mes en curso para beneplácito de sus admiradores.

"El disco es una gran oportunidad para celebrar y recordar mis 33 años de carrera, incluirá diversos éxitos que he cantado durante todo ese tiempo, con mariachi y dos temas inéditos que escribí yo", dijo en entrevista con Notimex la protagonista de telenovelas como "Lazos de amor".

"No pudiste amar así", uno de los temas inéditos, será el primer sencillo de esta nueva producción discográfica, "todo camina muy bien, ya salió en iTunes hace unas semanas y ahora estará en el álbum completo", agregó.

Además del CD, este proyecto incluye un DVD "la verdad es que estoy muy feliz de poder compartirlo con la gente, espero que le guste a los fans tanto como a mí", dijo la ex"coach" de la primera edición del "reality" La Voz México, a quien le encantó poder reconocer nuevos talentos en la primera emisión de mi aventura.

Los únicos invitados para el concierto en el Auditorio, del que salió el CD fueron sus exalumnos "vinieron a cantar conmigo, los apoyo en sus carreras, la verdad es que son chavos que a mí me enseñaron mucho también y me gusta apoyarlos en lo que ellos emprenden, en sus nuevas cosas, cuando graban algo me lo enseñan y convivimos".

Por otra parte, Lucero informó que alcanzar la meta del Teletón 2013 será un sueño hecho realidad nuevamente, "en Estados Unidos se hará por segunda ocasión, la gente hispana está muy unida por la causa. Este año se adelantó una semana, va a ser el 29 y 30 de noviembre".

Uno de sus planes que tiene para diciembre es ir a la Villa para cantarle "Las mañanitas" a la Virgen de Guadalupe, lo que ha hecho durante 30 años "le agradeceré como todos los años, es una de mis tradiciones, de mis regalos poderle cantar y hacerlo de manera pública porque es como una parte de la fe que tengo y que me gusta conectarle al público".

El 2014 viene cargado de muchos planes para la intérprete de "Cuéntame". "Si hago telenovela sería para la segunda mitad del año, estoy oyendo propuestas y a ver cuál es la que me atrapa para tener el protagónico.

"La primera mitad del año haré conciertos, presentaciones visitas a otras ciudades y países para llevar el disco nuevo, estamos coordinando agenda, yo creo que haré otra vez el Auditorio Nacional para cantar con mucha gente, además en febrero voy a ir a Viña del mar, en donde seré jurado y haré ´show´ también", puntualizó la actriz.