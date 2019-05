Jos Canela deja CD9

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Después de varios meses de especulación sobre la salida del cantante, Jos Canela de la agrupación CD9, el mismo joven de 23 años hizo oficial la noticia a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con información de Infobae, en un emotivo comunicado, Jos anunció a sus fans que por "motivos personales", los cuales no revelaría, ha decidido dejar una de las partes más importantes de su vida.

También, aclaró que el resto de los miembros seguirán siendo sus amigos, pues representan experiencias inolvidables. "He decidido dejar CD9, no espero que me entiendan, puesto que explicar con detalle los motivos de mi salida me parece algo muy personal, pero lo que sí espero es que me apoyen. No es fácil pero se que es la mejor decisión para mi", escribió.

Por su puesto, el joven agradeció a las "Coders" y a su disquera por todo el cariño que recibió mientras formaba parte de CD9. Pese a que no afirmó si continuaría su carrera como solista, destacó que volvería pronto.