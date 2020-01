Confirmado: Este es el elenco de la serie de "El Señor de los Anillos"

Agencia

MÉXICO.- La serie de El Señor de los Anillos es, indudablemente, una de las más esperadas de la actualidad. Formará parte del catálogo original de Amazon Prime Video una vez que se estrene, si no surge ningún inconveniente, durante 2021. Para seguir aumentando la expectación entre los fans del universo creador por J. R. R. Tolkien, hoy la compañía ha revelado al reparto que hará posible el contenido. Algunos nombres ya se habían filtrado desde el año anterior.

Roberto Aramayo

Owain Arthur

Nazanin Boniadi

Tom Budge

Morfydd Clark

Ismael Cruz Cordova

Ema Horvath

Markella Kavenagh

Joseph Mawle

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Megan Richards

Dylan Smith

Charlie Vickers

Daniel Weyman

"Después de emprender una extensa búsqueda global, estamos encantados de revelar finalmente el primer grupo de brillantes actores que participarán en la serie El Señor de los Anillos de Amazon. Estas mujeres y hombres excepcionalmente talentosos son más que nuestros actores: son los miembros más nuevos de una familia creativa en constante expansión que ahora trabaja incansablemente para dar vida a la Tierra Media para los fanáticos y la audiencia de todo el mundo", señalaron J.D. Payne y Patrick McKay, productores de la serie.

Amazon, sin embargo, no cierran las puertas nuevas incorporaciones en el futuro. La producción se ha encontrado con algunos obstáculos al momento de buscar a los protagonistas, pues varios de sus prospectos no encontrar lugar en su calendario para poder participar. El caso más sonado es el de Will Poulter (Las crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba, El Renacido), quien abandonó la serie al pasado diciembre.

Se sabe, además, que los primeros dos episodios serán dirigidos por el español Juan Antonio Bayona, responsable de filmes como Jurassic World: El reino caído, Un monstruo viene a verme, Lo imposible y El orfanato. En la lista de productores ejecutivos encontramos a Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Juego de Tronos), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Los Sopranos), Justin Doble (Stranger Things) y Sharon Tal Yguado.

Si bien la compañía ha mantenido la narrativa en absoluto secreto, sabemos que la historia se ambientará durante la Segunda Edad de la Tierra Media, época en la que se forjaron los Anillos del Poder. La serie no escatimará en recursos, pues contará con un presupuesto de 1.000 millones de dólares para producir un mínimo de 5 temporadas. Eso sí, cualquier decisión narrativa debe ser aprobada por Tolkien Estate, organización que controla todo lo relacionado a la obra del escritor británico.