Confirmado: Nickelodeon revela que Bob Esponja es gay

Después de varios años, Nickelodeon dio la noticia de que uno de sus personajes más icónicos es parte de la comunidad LGBT+, y es que los rumores de su sexualidad siempre estuvieron en duda, ya que desde el primer capítulo estrenado en 1999, Bob Esponja nunca tuvo una pareja sentimental, muchos decían que era porque no tenía la edad suficiente, mientras otros lo consideraban asexual.

A través de Twitter, la página oficial de Nickelodeon se unió a la celebración del orgullo gay y posteo un tweet en donde "Korra" (Avatar y La leyenda de Korra), "Schwoz Schwartz" de (Henry Danger) y el ciudadano de Fondo de Bikini forman parte de la comunidad.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

