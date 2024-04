¡Confirmado! Renée Zellweger vuelve como Bridget Jones para 2025

Renée Zellweger volverá una vez más a interpretar a la muy incomprendida pero amada Bridget Jones en la próxima película de Universal Pictures ‘Bridget Jones: Mad About the Boy’.

La ganadora de dos premios Oscar ganó fama y su primera nominación al galardón de la Academia por su papel en la cinta de Sharon Maguire de 2001, así lo reveló Variety.

Hugh Grant y Emma Thompson están confirmados para retomar sus papeles como Daniel Cleaver y la doctora Rawlings en la nueva entrega de la famosa franquicia que marcó un punto en la vida de muchos.

Muchos esperan saber qué pasó con el personaje de Grant, quien al inicio de ‘El bebé de Bridget Jones’ de 2016 fue dado por muerto pero que al final se descubrió que estaba vivo.

De acuerdo con Variety, el actor británico Chiwetel Ejiofor (‘Misión Rescate’ y ‘12 años de esclavitud’) y Leo Woodall (‘The White Lotus’ y ‘Siempre el mismo día’) también se unirán a la película, aunque todavía se desconoce el papel que tendrán.

