¡Confirmado! Velma de 'Scooby-Doo' es lesbiana

Cancún, Quintana Roo.- A 15 años del estreno de la primera película live-action de Scooby-Doo, el director Jame Gunn, reveló que la ingeniosa detective de Mistery Inc. siempre fue escrita bajo la guía de que era lesbiana.

El guión original de la película del 2002 había sido escrito con Velma Dinkley siendo "explícitamente gay". Luego de que la primera versión de la película recibiera una clasificación R sólo para adultos "por un chiste que la MPAA malinterpretó", Gunn también mencionó que el plan original era hacer una película para niños no tan pequeños y para adultos, pero Warner Bros. enforzó cambios para hacerlo una "película infantil limpia".

De igual manera, el productor de la serie animada de Scooby-Doo! Mystery Incorporated, Tiny Cervone, reveló que su versión de Velma Dinkley siempre estuvo escrita como una mujer lesbiana. Su declaración estuco acompañada de una imagen de Velma y la personaje de Marcie Fleach frente a una bandera de orgullo LGBTQ+, también aclaró que su relación con Shaggy siempre fue rara y había planes para que terminará esa relación y juntaran a Velma y Marcie como pareja.

Cuando un fan le pidió a Gunn una tercera película para traer la versión lesbiana de Velma al live-action, Gunn contestó que ya lo había intentado.

I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). 😐 https://t.co/Pxho6Ju1oQ