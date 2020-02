Confirman a Tilda Swinton como protagonista de “Parásitos”, la serie de HBO

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y modelo británica Tilda Swinton ha sido elegida para protagonizar la serie basada en la cinta Parásitos, que hace unos días hizo historia al ser la primera película de habla no inglesa en coronarse como Mejor Película en la entrega de los premios Oscar.

De acuerdo con The Illuminerdi, la serie que estará dividida en seis partes será producida por HBO junto con CJ Entertainment de Corea del Sur, y aunque no se ha revelado la totalidad del reparto, Tilda ha sido confirmada como la protagonista, sin embargo, no se sabe si desempeñará el rol de la ama de llaves, o el de la madre de la familia rica que se ve plagada de intrusos.

También te puede interesar: Mark Ruffalo sería el protagonista de la serie “Parásitos” de HBO

No es la primera vez que Swinton trabaja con Bong Joo-ho, pues en 2014 participó en El expreso del miedo al lado de la estrella de Marvel, Chris Evans, en donde interpretó a “Mason”, un dictador que castiga a aquellos que intentan abandonar su lugar en el tren.

Posteriormente, en 2017, participo en la cinta original de Netflix Okja, del mismo director, en la cual se desempeñó en dos roles, los de las gemelas Lucy y Nancy Mirando.

Además de Swinton, el mismo sitio web revela que Mark Ruffalo podría integrarse como otro de los protagonistas, sin embargo, el actor no ha aceptado.