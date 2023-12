Confirman una nueva trilogía de “El Planeta de los simios”

“El Planeta de los simios: Nuevo Reino” será el punto de partida de una nueva trilogía de la franquicia así lo reveló Empire, el filme es dirigido por Wes Ball, distribuida por 20th Century Studios, es la primera de la saga que está bajo la administración de The Walt Disney Company.

Este viernes se revelaron nuevos detalles que cambiaron por completo el panorama de lo que muchos medios creían que trataría la cuarta entrega de la serie reinicio de Planet of the Apes, anteriormente se especulaba que se centraría en Cornelius el hijo de Cesar que liberó a los primates y les encontró un hogar, ahora sabemos que está muy lejos desde el punto que dejo la historia Matt Reeves.

Resulta que Kingdom estará ambientada 300 años después de los eventos de “El Planeta de los Simios: La guerra” película lanzada en 2017, y seguirá a un nuevo héroe simio llamado “Noa” interpretado por Owen Teague, quien cuenta con los consejos y el apoyo del orangután de Borneo “Raka”, estableciendo un vínculo con “Mae” una joven humana salvaje interpretada por Freya Allan, se dan cuenta que deben luchar por la igualdad de ambas especies.

Kevin Durand interpreta al antagonista de la historia que se autoproclamado como “Proximus Caesar” quien asumió el liderazgo de los demás simios, el peligroso chimpancé, tiene sus propios planes que requieren encontrar tecnología antigua desarrollada por los humanos antes de que el virus llevara la humanidad al colapso y en el retroceso evolutivo.

El legado del Cesár original de Andy Serkis tendrá un papel fundamental, pero Owen desconoce los vínculos que tiene con este, por lo que deberá emprender un viaje muy completo.

el nuevo filme además tendrá varios guiños a la cinta original de 1968 y es que vemos que los simios lograron seguir evolucionando y convertirse en una sociedad mucho más avanzada.

Mientras que los humanos que lograron sobrevivir al virus que desató esta situación han retrocedido a un estado más salvaje, obligados a permanecer en las sombras y parece que han perdido la capacidad de hablar, temerosos de ser esclavizados.

El cineasta Wes Ball le mencionó a Empire que desde el inició la producción visualizó esta película como un nuevo punto de partida para la franquicia y que sería el inició de una nueva trilogía, aunque desconoce si el dirigirá las próximas dos cintas, las ideas generales ya están propuestas.

Kingdom of the Planet of the Apes tiene un estreno programado para el 24 de mayo del 2024.

