Confunden a Cardi B con la stripper 'Mujer Luna Bella'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Cardi B aclaró a sus fanáticos que actualmente ya no realiza shows eróticos y que tampoco es ella la protagonista de un video y fotos que circulan desde hace años. Tal vez la estadounidense no lo sepa, pero la mujer de esas imágenes es Mujer Luna Bella.

También te puede interesar: En 'peligro' la presentación de Luis Miguel en Viña del Mar

De acuerdo a SDP Noticias, a través de su cuenta de Twitter, Cardi B aclaró que ella no es la de la fotografía, pero que tampoco juzga a quienes realizan shows eróticos. "Por meses han estado compartiendo un video de una mujer (...) señalando que soy cuando era stripper, pero no es así. Dejen de comentarme, porque ella no es Cardi y no la juzgo", escribió.

Cardi B formó parte de diversas pandillas callejeras en su infancia y adolescencia, incluso llegó a sufrir violencia de género de parte de uno de sus novios.

A los 19 años, consiguió trabajo como estríper, por lo que se sometió a numerosas cirugías plásticas para obtener mayores propinas, posteriormente ganó fama a través de redes sociales.

Kim Kardashian revela candentes detalles sobre su vida íntima

"En casa soy mucho más conservadora de lo que lo es mi persona pública", comentó Kim Kardashian en una reciente entrevista con la revista Richardson. Para la celebridad es más cómodo realizar un desnudo frente a muchas personas que hablar de sexo.

"Mi persona pública es salvaje, sexual. Puedo ir a un set y estar completamente desnuda frente a cincuenta personas, haciendo una sesión de fotos, pero si es uno a uno, en la intimidad de una cama, soy como tímida e insegura", aseguró la mediática, de 36 años, quien está casada con el rapero Kanye West desde hace cuatro años.

No obstante, Kardashian terminó contando detalles íntimos de su vida sexual.