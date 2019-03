Conoce al galán de telenovela que el hizo el feo a Legarreta

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta ha recibido a infinidad de invitados al matutino Hoy y esta vez recordó una curiosa anécdota con uno de ellos.

Según reportó la revista Quién, Andrea recordó durante la emisión del programa cuando un exitoso galán de telenovelas no quiso posar junto a ella para una fotografía.

Se trata de Christian Meier, el protagonista de telenovelas como 'Isabella, mujer enamorada' y 'Cosita linda'.

“Le pedí una selfie a Christian Meier que vino de invitado, estaba haciendo una novela con Vicky Ruffo y Ariadne Díaz. Me acuerdo que vine y (le dije) una selfie, y pon tu que yo soy Christian", dijo mientras alejaba con el brazo a uno de los reporteros del programa para ejemplifica lo que le hicieron.

Ante estas declaraciones, Galilea le preguntó: "¿Te quitó?". Y Legarreta muy sonriente agregó: "Yo creo que pensó que quería con él. No, no sé, pero sí es raro porque realmente son más cariñosos”.

Christian Meier. (Internet)

La conductora piensa que, muy probablemente, Christian Meier ya no recuerda este momento: "A lo mejor ya ni se acuerda, y es más de 'don't touch me' (no me toques)".

Este percance ocurrió en el año 2014, mientras el actor peruano protagonizaba la telenovela 'La malquerida' junto a Victoria Ruffo y Ariadne Díaz.

Meier interpretó a Esteban y generó escándalo porque mantenía relaciones con la hija de su esposa. Televisa 'La malquerida' es el trabajo más reciente del actor.