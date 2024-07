Conoce los artistas confirmados y rumores para la apertura de París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a punto de comenzar, y la expectativa por saber qué artistas participarán en la ceremonia de apertura es alta. Con alrededor de 20 estrellas internacionales esperadas para el evento inaugural, aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora.

La cadena francesa BFM TV confirmó que Marc Cerrone, legendario productor y compositor francés, actuará en la ceremonia de apertura el 26 de julio. Cerrone es famoso por su disco "Supernature" de 1977, y se espera que interprete su icónica canción durante la inauguración.

Según medios como The Guardian y CBS, Dua Lipa es una de las principales apuestas para acompañar a Cerrone. Aunque aún no ha sido confirmada, su participación tiene sentido debido a su popularidad global y reciente lanzamiento de "Radical Optimism".

🚨 According to @RMCsport, the Olympics have approached Dua Lipa to perform at the opening ceremony in Paris on Friday, July 26th!



— It is still unclear on if an agreement was reached.



🔗: https://t.co/EjmIhSnMT9 pic.twitter.com/BGNihdWaCE