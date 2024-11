Conoce las sorpresas reveladas en el día 1 de la D23 en Brasil

Esta semana dio inicio la tan esperada D23 de Disney en el Transamerica Expo Center de Brasil, convirtiéndose así en la primera vez que se celebra fuera de Estados Unidos desde su creación en 2009.

Como parte del primero de tres días de la D23 Brasil, ayer se presentó el panel de Disney Studios, en el que se proyectaron avances de producciones como Tron: Ares, Snow White, Lilo & Stitch, Moana 2, Zootopia 2, Elio, Toy Story 5 y Win or Lose.

Además de sorpresas como una nueva película de La Era de Hielo, Los Increíbles 3 y Dream Productions, una serie basada en el mundo de Intensa-Mente.

Mufasa, Elio y Zootopia 2

El director Barry Jenkins dio detalles de Mufasa: The Lion King, que abordará los orígenes del papá de Simba, Rafiki, Scar, Sarabi y Zazu.

"Ayudando a mi hermana, que era madre soltera, a criar a mis dos sobrinos... intentaba encontrar una película para que vieran. Revisaba todas las cintas de VHS y El Rey León fue la primera que puse y que querían ver una y otra vez", comentó Jenkins. "Empecé a verla con ellos y me di cuenta de que me gustaba tanto como a ellos".

Director Barry Jenkins takes the stage at #D23Brasil to introduce the new trailer for #Mufasa: The Lion King 🦁 pic.twitter.com/7ge4eQwxjk — Disney D23 (@DisneyD23) November 8, 2024

Por parte de Pixar, su vicepresidente, Jonas Rivera, dio el primer adelanto de Elio, cinta que se estrena en junio en la que un niño de 11 años, obsesionado con el espacio, es el primer humano en contactar con extraterrestres.

Jared Bush de Disney Animation Studios, adelantó que Zootopia 2 volverá a tener a Shakira como Gacela. La cantante colombiana comentó, en un video, que su personaje contará con nueva canción y coreografía.

Just announced at #D23Brasil: Shakira is back as Gazelle in Disney’s #Zootopia2, arriving in theaters November 2025!pic.twitter.com/ilncBMu34e — Disney D23 (@DisneyD23) November 8, 2024

Hubo dos números musicales, al inicio y al final, en el que se interpretaron ‘Circle of Life’ ("Ciclo Sin Fin"), de la película El Rey León y ‘Beyond’, cantada en portugués por la cantante brasileña Any Gabrielly.

Entre los asistentes se encontraba el director de Marvel Studios, Kevin Feige, quién causó revuelo con su llegada y quién fue fotografiado por las personas que se encontraban en la Arena D23, donde se llevó a cabo el panel, que tuvo de conductores a los brasileños Caról Moreíra (youtuber) y Octaviano Costa (actor).

Kevin Feige takes to the stage to join in celebrating @DisneyParks! #D23Brasil pic.twitter.com/6ArOfZFrhn — Disney D23 (@DisneyD23) November 9, 2024

Aventuras con Pixar

Los asistentes gozaron de varias actividades interactivas: En la sección de Pixar, la dedicada a Toy Story, que el próximo año cumple 30 años desde el lanzamiento de la primera cinta, fue la más concurrida.

Ahí, dos equipos de cuatro personas tenían que buscar figuras (helados, caracoles) en unos cubos, emulando el orden que aparecía en ‘Pantalla’, personaje de la saga animada. Ganaba quien lo hiciera más rápido.

En esa misma sección se dedicaron espacios para Win or Lose, serie de Disney+ a estrenarse el 19 de febrero de 2025, así como Intensamente y Cars.

En la parte de las princesas, Moana 2 tuvo las filas más largas. En su atracción, cinco personas se subían a una embarcación de madera y tenían que pasarse mano a mano figuras de las mascotas Pua y Hei Hei.

En Marvel, un Capitán América, interpretado por el actor Anthony Mackie para la próxima cinta del superhéroe, se erigía y atrajo a varios curiosos.

En esta misma parte, había una barbería en la que se podían cortar el cabello en la Marvel Barbershop.

“Cada silla representa a un héroe, como la silla del Capitán América, la de Iron Man. Para nosotros es una experiencia nueva, diferente” , explicó Wagner Gomes, uno de los barberos. “Los profesionales son los que llevan tiempo trabajando con la marca, así que llevamos dos o tres años preparando este evento. Ayer fue el pre lanzamiento, y hoy estamos aquí”.

El área más concurrida fue la de la tienda oficial, que contaba con una larga fila para hacerse de algún producto de Disney.

La fuerte lluvia que se presentó en varios momentos desde que arrancó el evento, a las 10:00 de la mañana, además del tráfico, retrasó el arribo al centro, pero no mermó la emoción de los seguidores por asistir a esta convención, en la que optaron por emular looks de sus personajes favoritos, como Loki, Rapunzel y portar peluches en el hombro con Ratatouille.

Este sábado se esperan más anuncios en paneles de Marvel Studios, Lucasfilm, así como anuncios de experiencias en Walt Disney World, Disney Cruise Line, Epic Games, entre otros.

Con información de Reforma