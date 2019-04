Consuelo Duval confiesa que por falta de intimidad desarrolló una obsesión

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A solo unos días de estrenar el programa de televisión Julia Vs Julia, Consuelo Duval confesó que por falta de sexo tiene una obsesión en su vida y por ello se ha vuelto una mujer obsesiva. No pienses mal, se refiere a la limpieza. Le gusta que su casa esté impecable.

Duval confesó que su obsesión por la limpieza, no es en realidad por mantener impecable su casa, sino porque le falta algo en la vida. La actriz revela que descubrió con su psicóloga de cabecera que su manía por mantener limpio su hogar es por falta de sexo.

“Yo descubrí algo con mi psicóloga; este rollo de que yo limpie tanto y esta obsesión por tener limpia la casa y revisar donde hay polvo y la chingada, es falta de sexo”, reveló la actriz de ‘La Familia Peluche’.

Te deseo un excelente inicio de semana... ya falta muy poco para el gran estreno de #JuliaVsJulia y yo cada día más emocionada, ya no duermo!!! 😂😂😅 pic.twitter.com/xDORTWEPpY — Consuelo Duval (@ConsueloDuval) 15 de abril de 2019

En entrevista para Ventaneando, Consuelo dice que dicho descubrimiento le avergonzó mucho, cuando lo confesó a la especialista:

"No saben cómo me avergonzó cuando me dijo: ‘¡ah!, eso es muy común, es falta de sexo", señaló la comediante.