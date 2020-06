Consuelo Duval confiesa que perdió su virginidad con Raúl Araiza (Video)

MÉXICO.- Consuelo Duval no tuvo pelos en la lengua y reveló en una entrevista que su primera vez fue con Raúl Araiza y que lo recuerda porque la trató como una "princesa".

La actriz y conductura fue invitada al programa de Yordi Rosado, "La última y nos vamos" en donde platicó desde su familia y la falta que le hizo su mamá cuando era niña hasta tocar temas más íntimos como su sexualidad.

Delante del también escritor, relató que cuando estaba en la época de preparatoria entró como recepcionista en Televisa y gracias a ese trabajo conoció al Negro Araiza, quien siempre la saludaba todos los días y que poco a poco fueron coqueteando hasta que en 1987 iniciaron una relación amorosa.

Sin embargo, contó que al actor le daba miedo llevarla a su casa, porque no quería que lo asaltaran, ya que ella vivía en la ahora alcaldía Cuauhtemoc.

"Era hijo de Raúl Araiza papá, el director, y se había fijado en mí. Y yo en Tlatelolco, hijo de su pinc#$, ya te habrá contado. Me dejaba en el Metro Viveros, claro no le fueran a quitar, pin#$%# cabr#$&. Me dejaba en el Metro me decía: 'Ay, Pachita es que ir a tu casa, me da miedo que me vayan a quitar mis cosas' y yo: 'Sí, no importa Raúl, yo me voy en el metro, cabr#"$%'".